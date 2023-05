Prins William ved kroningskoncert: Dronning Elizabeth ville være stolt

Mens lørdagens kroning af King Charles III holdt på formerne, er stemningen mere løssluppen ved søndagens kroningskoncert foran Windsor Castle.

Et væld af både britiske og internationale stjerner gæster den stort anlagte scene, hvor både popmusik, afrobeats og korsang har godt fat i de 20.000 koncertdeltagere, der har sikret sig en billet til kroningskoncerten.

Aftenens hidtil største bifald faldt dog, da prins William gik på scenen.

Her lagde han ud med at sende en hilsen til sin afdøde farmor, dronning Elizabeth II.

- Jeg ved, at hun sidder deroppe, hvorfra hun kærligt iagttager os. Hun ville være en meget stolt mor, siger prins William.

Prins William hyldede også sin far, den nykronede Kong Charles III, og hans arbejde i velgørenhedsorganisationen The Prince' Trust.

- Min far har altid forstået, at alle mennesker af alle trosretninger og baggrunde fortjener at blive fejret og støttet.

- Far, vi er alle så stolte af dig. Længe leve kongen, sagde prins William.

En række af de 20.000 publikummer er nøje udvalgt til at overvære kroningskoncerten. Det gælder for eksempel medlemmer af kongefamilien, britiske politikere og frivillige fra Kong Charles' velgørenhedsorganisationer.

Derudover havde briterne mellem den 10. februar og 28. februar mulighed for at ansøge om at få en af 10.000 billetter.

Efterfølgende blev der trukket lod blandt ansøgerne baseret på geografisk repræsentation.

En række verdensstjerner optræder ved koncerten. Det gælder blandt andre sangerne Lionel Richie og Katy Perry.

Amerikanske Katy Perry har en forbindelse til kong Charles, eftersom hun i 2020 blev udpeget som medlem af British Asian Trust, som Charles har grundlagt.

Lionel Richie sidder i en anden af Kong Charles' velgørenhedsorganisationer, The Prince's Trust. Han kalder kroningskoncerten en 'oplevelse, man kun får én gang i livet'.

Vært for søndagens koncert er Hugh Bonneville, der er kendt for sin rolle i tv-serien 'Downton Abbey'.

Koncertgæsterne kan roligt slå sig løs til koncerten. Mandag er der nemlig erklæret national helligdag for at markere kroningen.