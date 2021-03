Rapper med våbendom vinder stor pris

Den populære svenske rapper Yasin Mahamoud, bedre kendt som Yasin, vandt lørdag to priser ved uddelingen af P3 Guld i Sverige.

Den 23-årige rapper vandt priserne for Årets Kunstner og Årets Hiphop.

Hovedpersonen selv var dog ikke til stede til at kunne tage imod priserne. Han sidder nemlig varetægtsfængslet i en sag, hvor han risikerer op til 18 års fængsel.

- Yasin kunne ikke være her i aften for at modtage sin pris, sagde værten Emma Molin ifølge det svenske nyhedsbureau TT uden at give nogen forklaring på fraværet.

Yasin Mahamoud blev ifølge Expressen anholdt nytårsaften sidste år mistænkt for at have været med til at bortføre en anden populær, svensk musiker, hvis identitet ikke er offentliggjort. Siden har han siddet varetægtsfængslet.

Sagen om den påståede bortførelse har trukket overskrifter i Sverige, og nomineringerne af ham ved P3 Guld har skabt voldsom debat om, hvorvidt man bør give taletid til en kriminel.

Kritikere har talt for, at han burde være frataget nomineringerne.

Det er nemlig ikke første gang, at den unge rapper er involveret i kriminalitet.

Ifølge dr.dk er han flere gange blevet anholdt og fængslet.

I 2018 blev rapperen idømt to år og tre måneders fængsel for en række grove forbrydelser med skydevåben.

I 2020 blev Yasin, der ifølge svensk politi har haft banderelationer, igen anholdt. Denne gang mistænkt for drab. Han blev dog løsladt tre måneder senere på grund af manglende beviser.

Sveriges Radio (SR), der står bag P3 Guld, har hele vejen igennem holdt fast ved nomineringerne og henvist til sondringen mellem kunstner og værk.

- Vi mente, at det var vigtigt, at hans nominering forblev. Derfor gjorde den det, og så stemte publikum på ham som Årets Kunstner. Hvad angår Årets Hiphop kommer halvdelen af stemmerne fra juryen og den anden halvdel fra publikum, og selv der fik han flest stemmer, fortæller områdechef for SR Anna-Karin Larsson til TT.