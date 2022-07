Raser over dokumentar: - Er det overhovedet lovligt?

'Jeg føler, at Amerika har gjort et fantastisk stykke arbejde med at ydmyge mig', sådan starter Britney Spears et opslag på Instagram.

Britney har tidligere været ude og kommentere på dokumentaren 'Framing Britney Spears', hvor hun fortalte, at hun bestemt ikke var tilfreds, og at hun græd i to uger efter, hun havde set dele af den.

Nu har hun fået nok. I et opslag på Instagram tager Britney Spears bladet for munden og beskriver, hvordan hun har følt sig ydmyget og gjort til grin gennem alle de dokumentarfilm, der er lavet om hende.

'Er det overhovedet lovligt at lave så mange dokumentarfilm om nogen uden deres godkendelse? Det ville aldrig ske for Will Smith, Halle Barry eller Jane Doe', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Alle hopper i med begge ben i disse hjerteskærende dokumentarer og glemmer de 13 år, hvor jeg var under værgemål. Når de kompenserer for noget af min fortid, har de bogstaveligt talt ingen anger overhovedet. De har altid truet mig, sådan, bogstaveligt talt præcis det, som min familie gjorde mod mig. De smed mig under bussen og behandlede mig som ingenting', skriver Britney Spears i opslaget.

'Det er det mest fornærmende, jeg nogensinde har set i mit liv. Alle, jeg har talt med, siger det samme', skriver hun, og henviser til alle de folk, der mener, at de har hjulpet hende ved at lave dokumentaren.

Dokumentaren handler om sangerindens liv efter hendes meget kendte sammenbrud i 2008, hvor hendes far, Jamie Spears, fik den fulde myndighed over popikonet, og starten på folkebevægelsen #FreeBritney fandt sted, hvor fans ønskede, at Britney Spears' far skulle slippe styringen af sin datter.

