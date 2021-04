Rasmus Bjerg trækker stikket: Dropper 'Alle for 4'

Rasmus Bjerg har gennem tre film spillet rollen som Timo i 'Alle for en' og de to efterfølgere. Og komediefilmene har trukket danskere på stribe i biografen.

Nu er optagelserne i gang til 'Alle for 4', afslører Rasmus Bjerg på Instagram.

Men på trods af succesen trækker han nu stikket. Han vil nemlig ikke være med mere.

- For at komme alle spekulationer om hvorfor i forkøbet, vil jeg gerne understrege, at det er fuldstændig udramatisk og mit eget valg. Efter at have lavet de første tre film var jeg helt afklaret omkring, at 'det var så det' for mit vedkommende, forklarer den 44-årige skuespiller på billeddelingsmediet.

- Jeg forlader skuden, før jeg overhovedet er blevet træt af nogen eller noget, og den mavefornemmelse tror jeg, er vigtig at følge. Jeg vil se tilbage på nogle sjove perioder af mit liv og være glad for at kunne stoppe, mens legen er god.

Rasmus Bjerg har de seneste år kunnet ses i rollen som terapeut i serien 'Hånd i hånd'. Derudover har han stribevis af filmroller på cv'et blandt andet som John Mogensen i 'Så længe jeg lever'.

Senere på året kan han ses i actionkomedien 'Vildmænd', som er skrevet af Thomas Daneskov og Morten Pape. Her spiller Bjerg hovedrollen.

Filmen er netop blevet udtaget til den amerikanske Tribeca Film Festival. Her får den verdenspremiere og skal konkurrere om prisen for Bedste Internationale Film.

Hvad der videre skal ske i Rasmus Bjergs karriere, løfter han kun en lille flig af i sit opslag på Instagram.

- Jeg skal videre og forhåbentlig udvikles i andre og nye retninger. Jeg vil takke alle - ikke mindst det trofaste publikum - og lover at dukke op i nye forklædninger i andre sammenhænge.

- Endelig glæder jeg mig til til at se filmen og er sikker på, at 'drengene' har gang i noget sjovt. Hvad der sker med Timo-figuren, kan vist kun overraske, skriver han gådefuldt.