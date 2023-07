'Bachelorette' fyldt med tv-tricks: - Det var kæmpe opstillet

Ifølge de to deltagere er dating-programmet knapt så naturligt, som det ser ud

'Kan vi lige tage den igen?'

Mens det endnu er usikkert, om den store kærlighed bliver fundet i TV 2-programmet 'Bachelorette', er der til gengæld ingen tvivl om, at showet i den grad er iscenesat.

Det fortæller deltagerne Adam og Philip i et interview med influenceren Sophia Brown.

Unaturligt

Når Adam Sandgaard ser programmet i dag, føler han, at han opførte sig anderledes og 'var for meget på' og for højtråbende på grund af de mange kameraer.

Og det er der måske en god grund til.

For deltagerne skulle nemlig ofte planlægge vigtige samtaler eller afbryde de igangværende for at 'genindspille' dem.

Om igen

Adam Sandgaard fortæller om en episode, hvor han sidder og taler med deltageren Markus, men de bliver afbrudt af produktionsholdet, der vil have dem til at lave en intro til den samtale, de allerede er i gang med.

- De sagde 'gå lige herfra og herfra, og sæt jer så og snak om, hvordan det går'. Det var kæmpe opstillet.

Planlagde samtaler

Ville deltagerne snakke om noget 'privat', ville produktionsholdet gerne vide det på forhånd, så de kunne følge med.

- De sagde 'hvis I har noget, I gerne vil snakke om privat, så sig det til os, for vi vil gerne have første take. Hvis I så synes, det er for privat, så bruger vi det ikke.'

Det siger Adam, der også nævner, at det blev mere naturligt for ham at inddrage tv-produktionen med tiden.

- Mads og jeg havde en samtale, hvor vi selv henvendte os til produktionsholdet og sagde, 'vi har noget mega spændende, vi gerne vil snakke om, omkring vores følelser. Vil I have det med?'

Philip nåede kun at være med i få afsnit. Han tog hjem, fordi det var for overvældende. Foto: Lotta Lemche/TV 2

'Kan vi tage den igen?'

Philip, der kom senere ind i programmet, stemmer enigt i.

- For eksempel siger Mette 'nu går jeg ud af laver morgenmad til os.' Og det var bare produktionen, der havde gjort maden klar. Det var jo ikke hende, siger Philip.

- Og vi vidste det godt, når vi sagde 'eej, hvor hyggeligt, at du har dækket op til os,' indskyder Adam grinende.

Philip syntes, det var særligt mærkeligt at skulle gentage sig selv.

- Jeg følte at mange ting var opstillet. Inde i villaen sidder jeg (Philip, red.) og taler med Nicolaj og Jonas om, hvordan vi har det. Så kommer der bare et kamerahold løbende og siger, 'kan I lige tage den igen?'