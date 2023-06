Deler dagbog: 'Virker spøjs. Ingen kemi'

Lige nu ruller første sæson af 'Bachelorette' over skærmen, hvor 16 danske mænd er taget til Mexico for at finde den store kærlighed blandt de to kvindelige hovedroller Mette Sommer og Julie Kriegler.

Onsdag afslører bacheloretten Mette så i en story på Instagram, at hun har ført dagbog under programmet.

- Bruger det meget i forhold til førstehåndsindtryk. Det er en måde, jeg kan komme tilbage i en følelse. Jeg gjorde det også under 'Bachelor'-programmet sidste år, siger Mette Sommer og fortsætter:

- Nu har jeg siddet og læst dagbogen op for mig selv flere gange. Det er bare meget sjovt at vende tilbage og se, hvad man tænkte, før man lærte folk at kende, og derefter mærke, hvordan man har det med dem nu.

Mette afslører i sin Instagram-story, at hun har ført dagbod over mændene. Foto: Instagram

Herefter følger der så en række stories med skærmbilleder fra hendes dagbog, der afslører både førstehåndsindtryk og noter om de 16 bejlere.

En side fra Mettes håndskrevne dagbog. Foto: Instagra

Ifølge Mette har flere vist interesse for hendes dagbog. Flere har også forhørt sig, om hun kommer til at dele mere fra den.



- Der er mange, som har spurgt, om jeg kommer til at dele mere fra min dagbog. Det kan faktisk godt være, at jeg gør det.

Læs hvad Mette skriver om samtlige af sine 16 bejlere herunder:

Markus

Sang en selvskrevet sang. Fandme modigt! Lød ovenikøbet godt! Virker sød, taknemmelig. Et godt menneske.

Mikkel

Bartender. Øl og espresso martini. Droppede ejendomsmægler frem for bartender. Gav mig en "kærlighedserklæring"? WTF? Det var en jobansøgning.



Mikkel Dupont

Dupont! Kæft han er sød. Genert og taknemmelig. Taler sig selv ned. (Noget ikke læsbart). Mærker ikke kemi.

Mads

Dagbog med tekst fra mor og søster. Mundlam til ankomst. Flot. "Clark Kent". Ligner Superman for vildt inkl. body. Teksten var til mig. Spændende. Han skal tage initiativ næste gang. Genert?

Mark

Genert type. omg! Havde lyst til at kramme ham (og det var mor).

Niklas

Salatslynge??? Arb. på behandlingskolerne. Virker tør, men kan være ret grineren...

Kasper

"Hej piger" under skosålene. Lidt weird? Hvad er hans agenda? Snakker om at han er der for moralsk opbakning af bror (Stig) og fordi han ikke kom ind i frømandskorpset. Arbejder i træningscenter? Eller...?

Rasmus

Ankom i hør og Birkenstock. ?. Ænsede mig ikke til mingling.

Stig

Havde lavet et digt med en personlig afsl. til os hver. Cute.

Nicolai

Kørende i legetøjsbil. Mercedes. Virker "på", men grineren nok.

Frederik

Rock/glamrock. Sygt outfit. Spiller i to bands. 80'er rock. Nr. 2 snak. Virker spøjs. Ingen kemi.

Jonas

Gav os en rose i marcipan. Udannet på La Glace. Passioneret type?

Adam

Armbånd af søster. 2,0 m. ligeud. Smilende, høflig, galant. Læst en bachelor. Læser videre. Ph. a. Kandidat?

Alexander

Motorcykel. Smart lavet "Hvem vil have den første tur". Jeg er farvet af hans personlighed i "Alene sammen".

Boris

Tattoo. Først ind. "Psykopat". Levet meget i nuet. "Skider paven i skoven?" God kemi!

