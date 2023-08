Derfor gør de det: - Vi er grunden til, at de sidder der

Der er blevet lavet om i 'Gift ved første blik', og det fik deltagerne at føle allerede under bryllupsfesten

- 'Hej allesammen. Jeg hedder Trine, og jeg er psykolog og parterapeut.

Det er ikke de ord, man normalt forventer at høre fra en overraskelsesgæst ved et bryllup.

Men det var ikke desto mindre virkeligheden for de to par, der blev gift som de første i årets premiere på ’Gift ved første blik’ på DR1 torsdag aften.

Her troppede netop parterapeuten Trine Hjorth Bønnerup op ved bryllupsfesten hos henholdsvis Sara og Rasmus og Michael og Jeanette. Her holdt hun en tale om, hvorfor de to par var blevet sat sammen af eksperterne.

Og til Ekstra Bladet forklarer Trine Hjorth Bønnerup, at man har valgt at justere på programformatet og fortælle deltagerne, hvorfor de er blevet matchet, fordi man gerne, vil give deltagerne indsigt i, hvorfor de er blevet sat sammen, så tidligt som muligt.

- Vi ser eksperterne som sammenhængskraften i parrenes relation. Vi er grunden til, at de sidder der, og talen kan skabe en særlig berettigelse af deres ægteskab. Og begge parter kan på den måde føle sig bevidnet, siger hun og uddyber:

- Vi ved også, at det kan have en betydning, hvis man på et tidspunkt bliver udfordret eller i tvivl om ægteskabet. Så kan de opleve at få en mere relevant støtte fra deres familier og venner, fordi de også har hørt begrundelsen.

Normalt ønsker man sig måske ikke, at der skal en parterapeut med til ens bryllup. Men i 'Gift ved første blik' er der mening med galskaben. Foto: Snowman Productions/DR/PR-foto/Free

Ingen magi

Trine Hjorth Bønnerup erkender dog, at man ikke bare kan holde sådan en tale og så ellers med et trylleslag fjerne irritationsmomenter over måden at tage en opvask eller dårlige vaner med at bide negle eller glemme at skifte sengetøj.

- Den slags kan vi aldrig eliminiere. Det vil altid opstå, og det er umuligt at forudsige, hvilke konfliktpunkter og irritationsmomenter, der vil komme.

- Men vi kan give dem en langt større tillid til matchet, så de stiller sig mere åbent og engageret i relationerne. For det har stor betydning for, hvordan man så overkommer irritationsmomenter.

- Vi gør vores bedste

Sidste år forblev ingen af deltagerne i programmet gift. Og af hensyn til spændingen i dette års sæson kan Trine Hjorth Bønnerup da heller ikke love, at succesraten vil være højere.

Men hun forventer, at de forskellige ændringer, man har foretaget forud for den nye sæson, vil virke.

- Vi kan love, at vi gør vores allerbedste og har stor tiltro til vores metoder og de medvirkende, vi har taget med.

- Og så synes jeg også, at de rammer, som Gift ved første blik' skaber, har noget godt at tilbyde. Den forpligtelse som ligger i ægteskaber, og den timing de møder hinanden med, er faktorer, som oftest går galt på apps eller ude i det virkelige liv, hvor man møder hinanden på skæve tidspunkter i livet.

Hvordan det går for de fem nygifte par, kan du se hver tordsdag i 'Gift ved første blik' på DR1 og DRTV.

