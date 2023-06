Dramaet fortsætter: Vil ikke have noget med ham at gøre

Lige siden de begge deltog i 'Robinson Ekspeditionen', har der været ondt blod mellem Emil Honoré Andresen og Lukas Bach.

Over for Ekstra Bladet har Lukas Bach tidligere fortalt, at han følte sig svinet til af Emil Honoré Andresen, da han røg ud af programmet.

Og stemningen mellem dem er ikke blevet bedre, fortæller Lukas Bach til sommerfest for Reality Awards.

- Jeg har snakket kort med Emil i dag, men vi snakker ikke med hinanden til daglig. Vi er jo begge to voksne mennesker, og jeg håndterer det i hvert fald så professionelt, som jeg kan, siger han.

Lukas blev smidt ud af 'Robinson ekspeditionen' på røv og albuer. Foto: Viaplay Group

- Emil fortæller, at han har forsøgt at række ud til dig, hvor du ikke er vendt tilbage på hans beskeder?

- Det er jo en lidt blandet historie at gå ind i. Som sagt - jeg vil ikke have noget med Emil at gøre. Jeg synes ligesom, at de ting, han sagde til mig, kridtede banen op, og jeg behøver ikke at have mere med ham at gøre, siger Lukas.

Intet imod ham

Anderledes roligt forholder Emil sig dog til sagen, da Ekstra Bladet fanger ham til festen. Han mener, deres uvenskab er blevet kørt meget op.

Emil fortalte i 'Robinson ekspeditionen', hvad han mente om Lukas' spillestil. Foto: Viaplay Group

- Jeg har ikke noget imod Lukas som person overhovedet. Jeg er lidt ked af, at det skulle ende sådan ude i det virkelige liv, for jeg tror, det var seerne, der kørte sagen mere op, end den skulle, siger han og fortsætter:

- Jeg kan da godt forstå, at Lukas var lidt ærgerlig, men der var ingen grund til at køre det op i den spids, som det er endt i.

