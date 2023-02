Efter flere skader: Dyst fjernet i realityshow

Efter at flere deltagere har fået sår i hovedet, har Mastiff valgt at fjerne den såkaldte ‘kokosnøddyst’ fra den svenske og finske udgave af realityprogrammet ‘Good Luck Guys’.

Det fortæller Kirstine Natalie, der har deltaget i den danske udgave af ‘Good Luck Guys’, til ‘RealityRadio’ på 24syv.

- Vi har klaget over kokosnøddysten, så den er blevet fjernet i den svenske og finske udgave af ‘Good Luck Guys’, fordi der var så mange, der fik sår”, siger realitydeltageren til 24syv.

Flere deltagere blev skadet under dyst ‘Good Luck Guys’, der lige nu kan streames på Amazon Prime Video, er oprindeligt et fransk koncept. Programmet går ud på, at 12 realitydeltagere i hold skal dyste mod hinanden i en række udfordringer.

Annonce:

Én af udfordringer er ‘kokosnøddysten’, der går ud på, at deltagerne skal ligge på maven med hænderne bundet på ryggen og med panden skubbe en kokosnød ti meter hen af stranden.

‘Kokosnøddysten’ resulterede i, at flere af deltagerne fik sår i panden. Kirstine Natalie oplevede tilmed, at der gik betændelse i såret.

- Det var noget rigtig lort, lyder det fra realitydeltageren til 24syv.

Fik ikke tilstrækkelig lægehjælp

Da deltagerne efter ‘kokosnøddysten’ bad om lægehjælp, blev det ikke taget seriøst af produktionen. Kirstine Natalie påpeger over for 24syv, at der gik en dag eller to, før hun blev tilset af en læge.

24syv har forsøgt at få fat på Mastiff, men de er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der var både nøgen-aerobic, Snake og et brækket ben på årets 'Paradise'. Kom med bag kulisserne i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app