Efter mange års frustration: Se mine helt nye bisser

Regitze Bach fra 'Ex on the Beach' har i mange år været ked af sine tænder, så nu har hun fået lavet 'Hollywood smile'. På samme tur til Tyrkiet fik hun desuden foretaget fedtsugninger både hals og hage

Hun smider dagligt en del af kludene og viser masser af hud på både TrueFollowrs og OnlyFans, hvor hun dog aldrig laver porno eller er helt nøgen.

Når man dagligt optræder på billeder og video foran sine fans og følgere på den måde, er det formentlig bedst for selvtilliden at være fuldt ud tilfreds med sit eget udseende.

Det ¨har 'Ex on the Beach'-profilen fra forrige sæson Regitze Bach ikke været. Før nu.

Hun har således i det seneste stykke tid været i Tyrkiet, hvor hun har fået lavet flere forskellige ting om ved sit udseende.

Man kan stadig se, at det er hende, bevares, men ændringerne er tydelige hos realitydeltageren, som blandt andet har fået helt nye bisser.

Regitze Bach har fået lavet bisser hos noget, der heder Oktay Tuney Clinic, men det er bare en dråbe i havet. Tyrkiet er notorisk kendt for at være et sted, hvor man kan få lavet tænder, hårtransplantationer osv. meget billigere end herhjemme. Privatfoto

Formentlig fordi, Regitze har været ked af sine tænder, så findes der ikke mange billeder, hvor hun smiler - ej heller på hendes sociale medier. Trailer-screendump: Warner Bros. Discovery

- Jeg har været ked af mine tænder i mange år, og ønskede egentlig også bøjle som barn, men det var ikke muligt. Derfor valgte jeg efter lange overvejelser at rejse til Tyrkiet nu og få lavet 'Hollywood smile', siger Regitze Bach til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det har altid været en stor usikkerhed for mig og noget, der har påvirket mig meget i min hverdag. Så nu er jeg sprunget ud i det. Det er en større omgang - mest af alt fordi mine oprindelige tænder og mit tandkød slet ikke var lige, siger realitydeltageren.

Vil ikke svare

Og resultatet? Det jubler hun over.

- Nu er vi færdige, og jeg er SÅ glad. Jeg har aldrig været lykkeligere, siger Reigtze, som har opholdt sig i Tyrkiet i et par ugers tid.

Du har vel næppe selv betalt, vel? Er det nye tænder for god reklame? Influencerens glæder?

- Jeg kan ikke komme ind på betalingen, siger Regitze i en lidt mere alvorlig tone.

Det er dog langt fra sikkert, at hun har fået hele gildet betalt. Godt nok har hun skrevet navnet på klinikken i flere stories, men der er ikke lavet fastlåste opslag på Instagram med tekst som 'betalt partnerskab' eller lignende. Noget, som influencere normalt er forpligtet til, hvis de har fået betaling for at reklamere for noget på Instagram.

Sådan så det ud, da Regitze Bach slangede sig i 'Ex on the Beach' sæson 7 i 2022. Foto: Warner Bros. Discovery

Hals og hage fedtsuget

Og tand-indgrebet er ikke det eneste, hun har fået lavet i Istanbul. Også hagen og halsen har fået en overhaling, når nu Regitze var i gang.

- Jeg har fået fedtsuget min hage og hals for at få en pænere sideprofil, lyder det fra Regitze Bach.

Men er du så en af dem, der bare ikke kan få nok, og skal have ændret ting ved dig selv hele tiden?

- Jeg tror faktisk, vi er ved at være der. Det er nogle ting, jeg har været ked i af mange år. Og desværre kan man ikke træne sig til et pænere smil eller ændre på genetikken.

- Jeg prøver hver dag at være den bedste udgave af mig selv, og vi lever kun én gang, så hvorfor rende rundt og være ked af noget, som man kan ændre?