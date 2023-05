Hun bekræfter brud: De er ikke kærester mere

I et opslag bekræfter Teresa Ovenberg, at hun og Teitur Skoubo er gået fra hinanden

Det blev ikke til døden skilte dem ad for de to realitystjerner Teresa Ovenberg og Teitur Skoubo.

Det skriver den tidligere 'Ex On the Beach'-deltager Teresa Ovenberg i et opslag på Instagram, hvor hun bekræfter, at hun ikke længere danner par med Teitur Skoubo.

'Teitur og jeg er ikke sammen længere… Tak for alle de søde beskeder, jeg allerede har modtaget. Jeg læser dem alle', indleder hun det korte opslag.

Teresa Ovenberg fortsætter sit opslag med at understrege, at hun ikke har yderligere at tilføje, hvis nysgerrige følgere savner flere informationer.



'Lige nu har jeg bare brug for ro og fokusere på mig selv', afslutter hun.

Teresa Ovenberg var dukket op til premiere på storfilmen 'Avatar' med reality-vennerne Sinan og Samira ved sin side. Da emnet faldt på Teitur skred alle tre fra interviewet med Ekstra Bladet

Trofast kæreste

Parret har været sammen siden 2021, og Teresa Ovenberg har trofast stået Teitur Skoubo bi, mens han var igennem en længerevarende retsag, der handlede om, hvorvidt han havde voldtaget en kvinde.

Ved et retsmøde i Østre Landsret i oktober blev Teitur Skoubo, der tidligere har vundet 'Paradise Hotel', dog frikendt for voldtægt. Han blev i stedet idømt fængsel i tre måneder for vold.

Teitur Skoubo blev i foråret i 2022 i byretten idømt en fængselsstraf på to år og seks måneder, men ankede dommen på stedet.

Han var anklaget for at have voldtaget en ung kvinde natten til 28. november sidste år i kvindens lejlighed.

Vedrørende spørgsmålet om voldtægt lagde dommeren vægt på, at de mange forklaringer ikke var forenelige. De fandt derfor ikke, at der var den nødvendige sikkerhed for domsfældelse.