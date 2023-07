Ekstra Bladets Nikita Klæstrup har set første sæson af 'Bachelorette' og er ikke imponeret over castingen

En var ikke kommet sig over sin ekskæreste, og den anden kunne ikke give slip og lade følelserne tage kontrollen.

Det var, hvad TV 2 gav os som Danmarks to første 'bachelorettes'. Alt i alt var det en flad fornemmelse at skulle leve sig ind i den storslåede romantik, som programmet lagde op til, når det aldrig virkede helt troværdigt, at nogen af dem ville finde deres eneste ene i Mexico.