Engang var Stine Kronborg her der og alle vegne.

Den danske koreograf, The Voice-vært og model har gæstet programmer som 'Fangerne på fortet', 'Zulu djævleræs' og 'Paradise Hotel' for bare at nævne et par stykker.

Fra 2010 til 2015 boede hun dog til Australien, hvor hun var både poledanser og bodybuilder.