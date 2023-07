Kun i Ekstra Bladet

De sidste roser skal uddeles med to klare favoritter iblandt. Men én mand gambler alvorligt med sine chancer ved at kalde en af kvinderne for 'sveskelademad'.

Det er blevet tid til drømmedates, og TV 2 vil uden tvivl have, at vi skal sitre af spænding, mens vi afventer, hvem der mon ender med at stå med den sidste rose.