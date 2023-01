Misundelig på milliardær

Jakob Kjeldbjerg modtager endelig prisen for årets vært, efter at have været nomineret flere gange.

53-årige Jakob Kjeldberg var i hopla, der han denne uge for første gang oplevede vanvidsshowet Reality Awards for fuld udblæsning.

Det var hans kone, der havde sendt ham i byen med klar besked om at nyde det i fulde drag.

- Jeg er mødt op i aften for første gang. Jeg er debutant. Det er min dåb. Jeg er mødt op af respekt for Kit Nielsen (Reality Awards' ejer og ophavskvinde, red.), der har formået at holde det her show kørende i ti år. Tak kære deltagere, fordi I sørgede for, at jeg fik denne her. Tak kære seere, fordi I har været med hele vejen, sagde Jakob Kjeldbjerg til Ekstra Bladet, kort efter han havde modtaget den første af i alt tre priser, der tilfaldt ham og Robinson-konceptet.

Jakob Kjeldbjerg fra 'Robinson Ekspeditionen' vandt prisen for 'Årets bedste vært', da Reality Awards 2023 blev uddelt i Wallmans i Cirkusbygningen i København. Foto: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard

Bryster og buttplugs

Showet er kendt for sex, druk og vilde udskejelser, og det var da også en spændt Jakob Kjeldbjerg, der kunne se til fra sin plads i salen, mens festen blev vildere og vildere.

- Jeg elsker stemningen. Jeg havde fået at vide på forhånd, at det var fyldt med bare bryster og buttplugs. Min kone og jeg har haft sølvbryllup i år, og det var hende, der sagde: 'Tag nu bare til det der og sug det hele til dig', sagde Kjeldbjerg til Ekstra Bladet.

Jakob Kjeldbjerg som vi kender ham fra skærmen, hvor han de seneste mange år har været vært for 'Robinson'-løjerne. Foto: Viaplay Group

Det viste sig at være en god beslutning at tage med til showet, hvor Kjeldberg - der udover sin tv-karriere også kan prale af at være tidligere, professionel fodboldspiller - og 'Robinson' endte med at score hattrick.

Jakob Kjeldbjerg var flere gange i løbet af aftenen hovedperson, da der blev uddelt priser til det stort anlagte 'Reality Awards'-show. Foto: Jonas Olufson

- Jeg lavede aldrig hattrick som forsvarsspiller, men jeg elsker hattrick. Jeg fornemmer, at 'Robinson' fylder en masse her i år - også blandt de unge mennesker. Der kører en masse reality-shows i Danmark, men det var 'Robinson', det hele startede med. Jeg ville ønske, jeg som Charlie Parsons gjorde, havde opfundet 'Robinson Ekspeditionen' i midten af 90'erne. Han er milliardær. Det er jeg ikke, siger Jakob Kjeldbjerg og tilføjer:

- Jeg synes, priserne er helt fortjente. Vi har kørt i 25 år med et par små pauser. En enkelt pause på grund af corona og en anden pause, hvor vi lige skulle tænke os om. Jeg er simpelthen så glad. Jeg er glad for, at jeg er med i aften.

Der blev festet og drukket igennem til reality-braget i Cirkusbygningen. Foto: Jonas Olufson

