Modtager ubehagelige beskeder: - STOP nu!

I en længere periode har realitystjernen Anna Seneca dagligt modtaget private beskeder og offentlige kommentarer, der alle koncentrerer sig om, hvordan hun ser ud.

Flere af hendes 184.000 følgere på Instagram har nemlig bemærket, at Anna Seneca på det seneste har tabt sig en del, og det har fået dem til tasterne.

- Jeg har fået tilpas nok, der er så meget fokus på min krop, vægt og udseende. Det fylder rigtig meget i min indbakke og kommentarspor. Jeg må bare sige, stop nu, siger Anna Seneca i en story på Instagram.

Hun gør det samtidig klart over for sine følgere, at hun er syg og står i en sårbar situation, hvor hun i samarbejde med sin læge er i gang med at finde ud af, hvilken medicin der hjælper.

Her har en af Annas følgere kommenteret på hendes opslag. Foto: Privatfoto

Til Ekstra Bladet fortæller Anna Seneca, at siden hun opdagede en knude i brystet, har hendes krop ikke haft det godt.

Annonce:

'Jeg fik taget diverse blodprøver, der viste, at der var noget galt med mit stofskifte. Derfor mit allerede, dengang uønskede vægttab', fortæller Anna Seneca og tilføjer, at hun i to måneder har været på medicin, der forårsager bivirkninger som nedsat appetit, og derfor har hun også tabt sig endnu mere.

'Det er en lang periode, hvor min krop har haft det fysisk hårdt. Dertil har der også været en masse mentalt hårde episoder, som selvfølgelig ikke har løftet mine fysiske problemer'.

Føler sig ikke tilpas

Hun beskriver de mange kommentarer om sit udseende som 'uforskammethed' pakket ind i kærlighed eller bekymring.

- Jeg føler ikke, det bliver respekteret. Jeg får nogle rigtig ubehagelige beskeder i forhold til, hvor syg jeg ser ud. Jeg bryder mig faktisk ikke om det. Jeg går til kontrol hos min læge, fordi jeg fejler noget. Jeg er ikke stolt af, hvordan jeg ser ud. Derfor er jeg rigtig ked af, der er kommet så stor fokus på, hvordan jeg ser ud, siger Anna Seneca.

Anna Seneca påpeger selv, at hun i øjeblikket føler sig utilpas i sin krop, og at det er hårdt, at folk omkring hende har så travlt med at kommentere problemer, hun i forvejen kæmper med.

'Jeg kan stort set altid håndtere det. Men nogle dage kan jeg ikke'.