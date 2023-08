Nu reagerer hun på dommen: Deler voldsomme billeder

Det var en tydeligt berørt Nynne Larsen, der indtog vidneskranken i Retten på Frederiksberg tidligere på måneden, da hun skulle vidne mod sin ekskæreste Robert Hansen.

Robert Hansen blev idømt fire månders fængsel for vold mod Nynne Larsen, og har valgt ikke at anke dommen.

- Vi har valgt ikke at anke. Alle skal videre i deres liv og at skulle have en sag hængende over hovedet i et eller to år mere, det er for lang tid, og nu håber vi på, at han kan få en fodlænke, udtaler Robert Hansens advokat, Erbil Kaya til Ekstra Bladet.

Tidligere på måneden blev Robert Hansen idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold.

Deler voldsomme billeder

Nu da sagen endelig er afsluttet tager Nynne Larsen bladet fra munden og deler et opslag på Instagram, hvor hun viser billeder af hendes forslåede ansigt, der ifølge Nynne Larsen stammer fra tiden med Robert. Til billederne kommer hun med en reminder om at fysisk og psykisk vold er ulovligt.

Nynne Larsen ligger ikke skjul på, at den seneste tid har været meget turbulent, men da Ekstra Bladet fanget hende over telefon kort tid efter, Robert Hansen har valgt ikke at anke dommen, er det en glad og lettet Nynne Larsen, der tager røret.

- De sidste 14 dage af mit liv har været en følelsesmæssig rutschebanetur. Jeg har ikke turde håbe på noget. Det har stået på i tre år nu. Jeg har ikke haft et roligt øjeblik. Nu kan jeg trække vejret ordenligt for første gang, siger Nynne Larsen og tilføjer:

- Jeg er glad, men jeg er mærkelig glad. Jeg synes ikke, at man skal fejre andre menneskers tragedie, det er jo en selv forskyldt tragedie, fordi man ligger som man har redt.

Fortjener en chance mere

Robert Hansen er ikke den eneste, der ønsker at komme videre fra denne sag, der har stået på siden sidste år.

Tidligere har Nynne Larsen fortalt til Ekstra Bladet, at selvom Robert Hansen blev kendt skyldig i vold, ønsker hun ham alligevel alt det bedste fremover.

- Jeg håber, at Robert får en chance mere i den forstand, at han får noget hjælp med sit misbrug, men også med, at hænderne sidder løst på ham. Robert er jo ikke kun dårlige ting, men det kunne være fedt for ham og de mennesker omkring ham, at de gode sider kom til at fylde, og han fik styr på sine dæmoner. Jeg ønsker ham kun alt godt. Selvfølgelig skal han have en chance til.

Robert Hansen og Nynne Larsen dannede par i et år før, de gik fra hinanden. Foto: Rtzau Scanpix/HAUERBACH, PETER

Blev kendt skyldig i to forhold

Det var 9. august ved byretten på Frederiksberg, at skuespiller Robert Hansen blev idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold mod sin ekskæreste, tv-personligheden Nynne Larsen.

Robert Hansen blev i byretten kendt skyldig for to forskellige forhold af vold, han var tiltalt for.

Det første forhold fandt sted 16. november 2020 på Robert Hansens adresse på Frederiksberg. Her er Robert Hansen dømt for at have slået Nynne Larsen, som han på daværende tidspunkt dannede par med, mindst tre gange i hovedet med knytnæveslag.

Andet forhold, der er grov vold, fandt ligeledes sted på skuespillerens adresse på Frederiksberg.

Her fandt retten Robert Hansen skyldig i 5. marts 2021 at have slået Nynne Larsen adskillige gange med en guitar flere steder på kroppen og én gang i ansigtet i et sådant betydeligt omfang, at guitaren gik i stykker.

