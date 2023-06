Nu sker det: Årets største reality-sommerfest

For første gang nogensinde holder Reality Awards Danmarks største sommerfest. Ekstra Bladet er eksklusivt med hele dagen og aftenen

I aften går det løs, når Reality Awards holder Danmarks største reality-sommerfest på en af årets flotteste og varmeste sommerdage.

Intet mindre end 400 realitydeltagere fra hele landet har meldt deres ankomst.

Festlighederne starter allerede fra tidlig morgen, hvor flere af deltagerne vil blive transporteret i partybus fra Amager til Holbæk, hvor slaget skal stå.

Sommer-maraton

Ekstra Bladet er med helt fra morgenstunden, og indtil festen slutter igen ved midnat. Et stort maraton af en sommerfest i bedste festival-stil med beerpong, stigegolf og ølbowling.

Vi sender optakt til festen fra klokken 16, hvor du kan følge med på eb.dk.

Fra kl 17 til 20 sender vi direkte live, hvor du får mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan se med, hvis du allerede har - eller køber - et Ekstra Bladet+-abonnement.

Hele dagen vil der være dj's, der spiller op til fest, og livemusik på scenen.

Annonce:

Realitydeltagere er særligt kendt for at kunne sætte godt gang i festen, og derfor ser arrangøren bag eventet, Kit Nielsen, også frem til at holde Danmarks største sommerfest.

- Deltagerne har altid været glade for Reality Awards. De elsker, at de kan mødes med deres kolleger, for der er ikke så mange events på kryds og tværs af kanaler og programmer, siger Kit Nielsen til Ekstra Bladet.

12 lange timer

Kit Nielsen har i ti år afholdt Reality Awards. Sidste år arrangerede hun for første gang julefrokost, og nu er det altså blevet tid til et sommerarrangement.

- Der er god tilmelding. De glæder sig og tror, at det bliver rigtig godt. 12 timer er måske en lidt voldsom start, og man kunne nok godt have nøjedes med seks. Men man skal starte et sted, og nu prøver vi, siger Kit Nielsen.

Ekstra Bladet er eksklusivt med hele aftenen, hvor vi både sender live og holder jer opdateret direkte ude fra pladsen.

Få adgang her.