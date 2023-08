Kun i Ekstra Bladet

Vi skal de sidste bryllupper og varme følelser igennem, inden DR over de næste seks uger vil slå os med en våd klud i ansigtet hver torsdag og langsomt nedbryde vores tro på ægte kærlighed, indtil vi føler os tvunget til at ringe grædende til vores forældre og trygle dem om at forsikre os om, at de altså stadig elsker hinanden.