Reality-stjerne single igen

Det er slut mellem paradisoen Rikke Chili Rasmussen og Martin Celosse-Andersen.

Parret har været on/off i de senere år, men havde ellers fundet melodien igen i løbet af det seneste halve år.

Men i et opslag på sin Instagram-profil, skriver Rikke Chili nu, at det er forbi for parret, der er flyttet hver for sig.

'Nu er det nok på tide, at jeg melder noget ud - især fordi jeg bliver bombarderet med screenshots af Martins Tinder profil. Jeg forstår godt, at mange er forvirrede. Martin og jeg udvekslede ting i går og vi gik fra hinanden for lidt under en uge siden', skriver hun i opslaget.

Dengang der var bredere smil på parrets læber. Foto: Emil Agerskov

Uden at give hele årsagen til bruddet, får hun i opslaget dog nævnt, at de var to individer med hver deres måde at gribe tingene an på.

'Der er ingen tvivl om, at Martin og jeg er meget forskellige. Vi reagerer forskelligt på sårede følelser, sorg og situationer, hvor vi kan føle os udsatte. Vi har vidt forskellige handlemønstre. Jeg er glad for det jeg har lært af forholdet - jeg har virkelig lært meget - dette er jeg i gang med at processere'.

Parret gik fra hinanden første gang i efteråret 2021, inden de prøvede at finde magien igen i 2022. Det talte Ekstra Bladet med dem om på den røde løber til 'Let røven'-arrangementet i Det Kongelige Teater. Du kan se videoen herunder.

Ekstra Bladet arbejde på en uddybende kommentar fra Rikke Chili Rasmussen.

