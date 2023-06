Søskende-drama: Klapper i

Der har været kold luft mellem de to reality-søskende Mathias og Louise Hjorth i en længere periode. Det tyder da heller ikke på, at alt er godt igen

Det er ikke altid nemt at være søskende, når man begge er store aktører i reality-verdenen.

Det har tidligere 'Paradise Hotel'- og 'Good Luck Guys'-deltager Mathias Hjort og 'Paradise'-deltager Louise Hjort fået lov til at mærke på helt tæt hold.

I en længere periode har der nemlig været kold luft mellem de to, uden helt at ville fortælle, hvorfor stemningen er blevet dårlig, og de har ikke ønsket at kommentere deres forhold yderligere.

Dog har Mathias tidligere udtalt til Se & Hør, at det blandt andet skyldtes en skuffelse over manglende støtte fra søsteren under hans seneste medvirken i 'Good Luck Guys'.

Da Ekstra Bladet mødte de to søskende til Reality Awards Sommerfest, var det heller ikke mange nye informationer, man kunne få om stridigheden.

- Jeg har lovet min mor, at jeg ikke vil kommentere på det, så jeg vælger at lytte til hende, siger Mathias Hjort.

'Good Luck Guys'-deltageren fortæller dog, at de har hilst på hinanden til dagens arrangement.

- Jeg var nødt til at hilse på hende, fordi jeg kom ind i rummet, siger han.

Hans reality-kollega Patrick Weber får dog nævnt, at det var 'en smule akavet', da de to søskende mødtes.

- Så fint

Heller ikke søsteren, Louise Hjort, ønsker at uddybe yderligere om konflikten mellem de to. Dog understreger hun, at det er okay, at de er til samme arrangement.

- Han er jo min lillebror for helvede, siger hun.

- Det er så fint.

