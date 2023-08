Tager fusen på sin brud efter vielsen: - Jeg var spændt

Det var selvsagt en overraskelse for dem begge, hvem de skulle giftes med, da bryllupsdagen endelig kom for Sara og Rasmus, der er blandt de modige par, der har valgt at lade sig gifte ved første blik i dette års udgave af DR-hittet.

Men det blev også en overraskelse for Sara, da Rasmus tog fusen på hende og kort efter vielsen valgte at indlemme hende i en af hans hobbyer.

Han hev ud af det blå sine kor-kammerater frem, hvorefter de gav et nummer, til sin bruds forbløffelse.

- På den dag sker der så mange uventede ting, at man slet ikke kan forestille sig det. Vi ved ikke, hvad der skal ske det næste minut, og vi kender ikke hinanden eller ved, hvad vi hver især kan finde på, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg gik ikke i panik, men jeg var spændt på, hvad han havde fundet på.

Sara Eckhardt Boesen er 29 år og kommer fra Odense. Her arbejder hun som administrerende medarbejder i Energistyrelsen. Foto: Snowman Productions/DR

Slappede af på bryllupsnatten

Sara synes dog - heldigvis - at det var en sød overraskelse, der fortalte en del om sin nye mand.

- Jeg har selv sunget i kor som teenager, og jeg kunne godt lide hans forklaring om, at han var fyldt 30 og ville have en ny hobby. Det siger næsten mere om ham, end selve korsangen gør. Det er jo positivt, at man ikke vil stoppe med at få nye hobbyer og prøve nye ting.

Undervejs i afsnittet er det også tydeligt, at Sara trækker vejret tungt og dybt ned i lungerne flere gange.

Hun fortæller da også, at hun blev overordentligt overrumplet af den store dag.

- Jeg var fuldstændig overvældet af ekstrem nysgerrighed på at finde ud af, hvad det her var. Man er så spændt, og man står i en situation, hvor man potentielt møder ham, det hele lykkes med.

Det var først, da hun gik i seng, at skuldrene kunne sænke sig. Og som noget nyt i 'Gift ved første blik' bruger de nyslåede par altså ikke bryllupsnatten sammen. Men det gjorde ikke Sara noget.

- Det var fint. Hvis man nu ikke har lyst til at sove sammen, så skuffer man ikke den anden, for så er beslutningen taget. Og det er egentlig rigtig fint. Lige i vores tilfælde havde det måske ikke gjort den store forskel, men jeg kan godt forstå beslutningen.

Hvordan det går Sara og Rasmus kan du se de næste mange torsdage i 'Gift ved første blik' på DR1 og i DRTV.