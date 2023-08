Taler ud: Han fortjener en ny chance

Onsdag fik Nynne Larsen rettens ord for, at hendes ekskæreste Robert Hansen er skyldig i at have begået vold mod hende.

Men selvom Robert Hansen blev fundet skyldig, betyder det ikke nødvendigvis, at hun ønsker ham noget dårligt.

Det fortæller hun til Se og Hør.

- Jeg håber, han får den hjælp, han har brug for, og så håber jeg fra hjertet, at han får et godt liv. Det kan jeg godt unde ham. Men jeg kan ikke unde ham det, før han har stået til ansvar over for det, han har budt mig. Men selvfølgelig skal han have en chance mere, siger Nynne Larsen til mediet og fortæller, at hun er glad for, at hun har fået medhold i sagen.

Onsdag blev Robert Hansen idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold.

Hårdt forløb

Det var en tydelig berørt Nynne Larsen, der tirsdag indtog vidneskranken i Retten på Frederiksberg, som dannede ramme om retssagen.

- Jeg synes, at det er hårdt. Det er jo aldrig meningen, når man indgår et forhold med et andet menneske, at man skal ende her. Men ret skal være ret. Men det gør det ikke mindre hårdt, sagde hun tirsdag.

Nynne Larsen var ikke til stede i Retten på Frederiksberg onsdag, da Robert Hansen fik sin dom på fire måneders ubetinget fængsel. Ifølge Instagram befinder hun sig lige nu langt væk fra Danmark på en ferie, hvor hun har trukket stikket og kan slappe af.

Ekstra Bladet har siden tirsdag forsøgt at få en kommentar fra Nynne Larsen, som ikke er vendt retur på henvendelserne.

Robert Hansen og Nynne Larsen nåede at danne par i et år. Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

Dømt i begge forhold

Onsdag formiddag blev skuespilleren Robert Hansen ved et retsmøde ved Retten på Frederiksberg kendt skyldig i vold mod sin ekskæreste Nynne Larsen.

Han blev idømt fire måneders ubetinget fængsel, og han skal desuden betale sagens omkostninger.

Robert Hansen var ifølge anklageskriftet tiltalt for to forhold af vold, hvoraf det ene er grov vold. Begge skulle have fundet sted på skuespillerens adresse på Frederiksberg.

Det første forhold skete ifølge anklageskriftet 16. november 2020 på Robert Hansens adresse på Frederiksberg, hvor der skulle være tale om slag med knytnæve.

Guitar gik i stykker

Forhold to drejer sig ifølge anklageskriftet om grov vold. Det skulle angiveligt være sket 5. marts 2021. Her var Robert Hansen tiltalt for at have tæsket Nynne Larsen med en guitar med en sådan styrke, at guitaren gik i stykker som følge af episoden.

Han er dømt skyldig i begge forhold. Han kendes skyldig for at have slået Nynne Larsen mindst tre gange med knytnæveslag i forhold et, og i forhold to dømmes han ud fra anklageskriftet.

Robert Hansen har sammen med sin advokat udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen til Landsretten.

