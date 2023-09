TV 2-par bekræfter: Forlovet

Der var en stærk gnist mellem Claus og Nikoline fra sidste års 'Landmand søger kærlighed'. Derfor kom det nok heller ikke bag på nogen, da han valgte hende til sidst.

Nu har han valgt hende til endnu en gang, men denne gang som sin kommende hustru. Claus har nemlig været nede på knæ.

Det fortæller parret til BILLED-BLADET.

Det skete under en ferie til Kroatien. Parret var af sted på sommerferie, og der havde Claus altså pakket en forlovelsesring.

- Han havde ringen i rygsækken, som han havde med sig overalt, og undervejs kunne jeg ikke forstå, jeg ikke måtte bruge rygsækken. Det blev næsten for meget, fortæller Nicoline, der fik sig sit livs overraskelse til mediet.

Artiklen forsætter under billedet ...

Nikoline sidder yderst til højre. Foto: Anders Brohus /TV 2

Annonce:

Friede på balkonen

Inden Claus faldt på knæ, havde parret haft en hyggelig dag på stranden. Herefter købte landmanden en kjole til Nikoline, og inviteret hende ud at spise. Til sidste tog de hjem til lejligheden, de boede i.

Nikoline troede, at de skulle flade ud på sofaen og se et afsnit af 'Bachelorette', men det viste sig, at Claus havde en anden ide.

Ude på balkonen kiggede de udover byen. Claus gik indenfor og bad Nikoline om at vente derude. Da hun kiggede tilbage næste gang, sad Claus nede på et knæ.

Nikoline nåede ikke en gang at svare, før hun faldt grædende sammen og krammede ham.

Parret har planlagt at blive gift næste år i den lokale kirke, mens bryllupet holdes hjemme på gården.