TV 2-profil i overraskende udmelding: Klar på at vende tilbage

Man skal aldrig gå tilbage til en fuser.

Men det vil Casper Berthelsen, der blev kendt for sin jagt på kærligheden i TV 2's datingprogram 'Bachelor' sidste år, blæse på.

Den kærlighedssøgende single havde ikke heldet med sig, da han som Danmarks første bachelor havde datet 20 forskellige kvinder i realityshowet

Men det betyder altså ikke, at han ikke kunne tage en tørn mere og kaste sig ud i bejler-disciplinen, når TV 2 til næste år byder op til en ny omgang 'Bachelorette', hvor det er kvinder, der skal vælge blandt mænd.

Det siger han til Her og nu.

Men det ligger ikke lige for med en ny tur i manegen. For Berthelsen er åbenbart meget kræsen.

- Hvis der ikke tilfældigvis bliver valgt en bachelorette, som jeg synes, er noget helt særligt, så vil jeg ikke have lyst til at bejle til hende. Jeg vil gerne selv være med til at vælge, hvem jeg kaster min kærlighed efter. Jeg tænker derfor, at sandsynligheden for at jeg melder mig til den nye sæson af 'Bachelorette', er meget lille, men man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, lyder det.

Casper Berthelsen med sin ekskæreste Sarah Jessica Jeppesen. Parret slog op sidste år. Foto: Anthon Unger

Single igen

Et stykke tid efter sin medvirken i 'Bachelor' fandt Casper Berthelsen dog kærligheden med Sarah Jessica Jeppesen, men sidste sommer kunne hun fortælle, at de to var gået fra hinanden.

Det bekræftede Casper Berthelsen dengang også over for Ekstra Bladet.

- Jeg vil gerne lige starte med at slå fast, at jeg synes, Sarah er et rigtig godt menneske med hjertet på det rette sted, men med tiden har vi fundet ud af, at vi ikke rigtig var et match alligevel, sagde han til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Det var mig, der tog beslutningen om at afslutte vores forhold, men det har været under opsejling gennem et længere stykke tid. Vi har nok haft udfordringer i et halvt års tid, men vi er ikke uvenner, og vi kan sagtens tale sammen. Så det er et meget ordentligt brud, kan man sige, lød det fra Casper Berthelsen.