Tv-kendis gift: Fik særlig hilsen fra Kjeldberg

Der var ikke et øje tørt, da Emil Honoré Andresen sidste år deltog i 'Robinson Ekspeditionen' på TV3.

Under sin tid i ekspeditionen besluttede deltageren nemlig at nedfælde en sød hilsen i sandet på stranden til kæresten derhjemme.

'Vil du gifte dig med mig, Alberte?', skrev han i et frieri, der selvsagt først kunne fuldføres mange måneder efter optagelserne, som foregik i Malaysia allerede i foråret 2022.

Du kan se her, hvordan realitystjernens kæreste reagerede, da frieriet blev sendt i tv. Artiklen fortsætter efter videoen ...

I mandagens afsnit skriver deltageren 'vil du gifte dig med mig, Alberte?' i sandet på stranden i Malaysia, og frieriet blev fuldendt, da parret så afsnittet sammen med familien for nylig. Det blev et ja Privatvideo

Skifter efternavn

Lørdag oprandt dagen så endelig for parret, der har brugt de sidste mange måneder på forberedelserne til deres store dag.

På Instagram vil glæden heller ingen ende tage for Emil Honoré, der nu har skiftet Andresen ud med Fernandez.

Annonce:

'I går var uden tvivl den bedste dag i mit liv. Er så heldig, at jeg nu kan kalde Alberte Fernandez for min kone, det er fantastisk! Vi havde de bedste gæster med, og I gjorde aftenen uforglemmelig! Elsker dig, Alberte, mine venner og familie, tusind tak for jer!', skriver han i et opslag fra bryllupsdagen.

LÆS OGSÅ: 'Robinsons' hemmeligheder: Sexlyst og lort

Han fortæller til Ekstra Bladet, at der ligesom under frieriet heller ikke var et øje tørt på bryllupsdagen.

- Jeg tudede, allerede inden hun kom ind i kirken. Min krop sitrede, det var en vild følelse. Vi har jo ventet på det i lang tid og planlagt det længe. Så det var fantastisk og overvældende at kunne dele dagen med familie og venner, siger han og forklarer også sit navneskifte.

- Vi gik meget op i at hedde det samme. Og jeg har stor respekt for min svigerfar, det betyder også meget for ham. Så det gav god mening at dele den oplevelse med Albertes familie.

Brudeparret fik en særlig hilsen fra 'Robinson'-værten Jakob Kjelberg. Se hans hilsen her. Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Annonce:

Særlig hilsen

Emil Honoré Fernandez fik også en hilsen fra 'Robinson'-værten Jakob Kjeldberg. Det sørgede Loay Zeraiq og Mikkel Bertelsen,hans holdkammerater fra 'Robinson', for. De to var nemlig udpeget til toastmastere.

Og sammen havde de fået Jakob Kjeldberg til at ulejlige sig med at sende en video til det nygifte par, ligesom han også gav sin tidligere deltager et særligt råd - med tanke på hvordan tårerne flød, da Emil Honoré i efteråret måtte takke af i ekspeditionen lige før finalen.

'Kære Alberte og Emil, rigtig hjertelig tillykke med jeres store dag, I er et vidunderligt par, og jeg ønsker jer alt det bedste på jeres rejse sammen igennem livet', lægger værten ud, inden han drillende fortsætter:

'Emil, man kan godt gå hen at blive lidt rørstrømsk på sådan en dag og måske knibe en glædeståre i ny og næ, men lad nu være med at tude dig igennem hele brylluppet, kammerat'.

LÆS OGSÅ: Kæmpe galleri: De frækkeste billeder fra den hedeste fest