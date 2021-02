Tv-kendisser erkender: Vi dater

Jonas Arnesen fra 'Ex on the Beach' har fået et godt øje til en anden realitystjerne

Jonas Arnesen, der deltog i den seneste sæson af 'Ex on the Beach', sendte mange søde blikke til villaens kvindelige beboere, alligevel måtte han forlade programmet uden at have fundet kærligheden.

Men nu er der måske godt nyt på kærlighedsfronten. Over for Ekstra Bladet bekræfter Jonas Arnesen, at han er begyndt at ses med en, der er mere end bare en ven.

Og det er heller ikke gået ubemærket hen, at Maja Bebe, der har været med i sæson 13 af 'Paradise Hotel', på det seneste har optrådt en del på hans Instagram.

'Det er super nyt det hele, så vi ser det lige an, men vi har det sjovt og godt med hinanden', skriver Jonas Arnesen til Ekstra Bladet.

Maja Bebe er heller ikke bleg for at dele Instagram-stories af Jonas Arnesen, og hun bekræfter også over for Ekstra Bladet, at de er begyndt at se mere til hinanden.

'Vi har virkelig god kemi, har mange ting til fælles, og så har vi det sjovt sammen', skriver Maja Bebe.

Maja Bebe deltog i Paradise Hotel i sæson 13. Foto: Jonas Olufson

Selvom han ikke vil kalde parret for kærester, fortæller han, at de ses mere end på vennebasis. De begyndte at snakke sammen i sommer, men det er først for nylig, at det bevæger sig mod kærlige strøg.

'Vi har det sjovt sammen, derfor blev vi også venner til at starte med, hun er sød, og så gør hun det da heller ikke helt dårligt, skriver han.

Hvad der skal ske med de to, må tiden jo vise, skriver Jonas Arnesen.