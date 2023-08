Realitydeltager maner fordomme til jorden

42-årige Kemal er en af årets 21 deltagere, der snart toner frem når 24. sæson af 'Robinson Ekspeditionen' ruller over skærmen.

Drømmen om at overleve på en øde ø har altid været stor for Kemal, og han har derfor sidder klistret fast til skærme i 24 sæsoner, når Jakob Kjeldbjerg har råbt 'Sæt i gang'.

Han har været trofast seer siden programmet havde premiere tilbage i 1998, og nu er det endelig blevet hans tur til at vise sig frem på skærmen.

- Jeg vil gerne bekræftes, jeg vil gerne finde ud af, om jeg var den superman, jeg troede, jeg var, siger Kemal til Ekstra Bladet, da vi møder ham til pressedag forud for premieren på 'Robinson Ekspeditionen'.

Var du så den superman, du regnede med`?

- Til dels var jeg, men der var også andre supermænd og andre superkvinder. Det var rart for mig at se, at andre kunne være mindst lige så gode, og nogle måske bedre, siger Kemal.

Hverdagen bliver skubbet til side, når man placerer sig på en øde ø omgivet af folk man ikke kender, derfor handler det også om at overleve bedst muligt, men også at give et godt førstehåndsindstryk over for de andre.

- Jeg har måske en hård facade. Det hører jeg tit, jeg har hørt fra mange før 'Robinson', at jeg godt kan være en selvglad og en snobbet person at kigge på. Det er nok mit førstehåndsindstryk. Det har jeg hørt meget, siger Kemal og fortæller, at han nok er meget hård uden på, men blød som smør inden i.

Hvordan Kemal klarer det i 'Robinson' kan du se 4. september, hvor programmet har premiere.