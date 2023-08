Realitydeltager var ved at dø

Jagt på eventyr, og sult på det ekstreme, sådan beskriver Simon Willrodt sin tilgang til livet. Derfor er det heller ikke underligt, at han er at finde blandt deltagerne i 24. sæson af 'Robinson Ekspeditionen'.

Simon Willrodt var tæt på at miste livet for fem år siden, nu er han med i 'Robinson'

- Det er en gammel barnedrøm, jeg har fået lov til at opleve, siger Simon Willrodt til Ekstra Bladet, da vi møder ham til presse dag forud for premieren på den nye sæson 'Robinson Ekspeditionen'.

Simon Willrodt har altid været vant til at presse sig selv til det yderste, og da han tilbage i 2018 gennemførte en Ironman, pressede han sin krop så meget, at han var ved at miste livet.

- Jeg havde et mål om at lave en Ironman, jeg lavede den på en rigtig syg krop. Jeg havde fået nogle klare retningslinjer (fra lægen.,red,) for, at jeg ikke skulle lave den. Jeg havde et lymfe udbrud i kroppen. Jeg var i voldsom overtræning, siger Simon til Ekstra Bladet, men målet om at gennemføre en Ironman var større end at følge nogle retningslinjer.

Simon Willrodt har drømt om at være med i 'Robinson' siden han var barn. Foto: Sille Serup

Derfor endte han også på Slagelse sygehus kort tid efter, han kom over målstregen.

- Jeg havde ikke fulgt min madplan eller vandplan. Jeg var så hype på adrenalin, at jeg bare skulle igennem. Jeg var tæt på to hjertestop, to timer efter på Slagelse sygehus, siger Simon Willrodt og fortæller, at han endte med at være indlagt i fire dage på sygehuset.

- Det er typisk mig at give den maks gas og teste mig selv, siger Simon.

Fortryder du, at du ikke fulgte lægernes råd dengang?

- Nej, jeg nåede mit mål, men jeg ville godt være en klogere atlet og havde passet mere på mig selv. Det var tæt på at koste mig livet, det havde jeg nok fortrudt oppe i himlen, hvis mit liv sluttede i 2018.

Den voldsomme oplevelse satte ikke en stopper for Simon Willrodts trang til at udfordre sig selv, men måden at gøre det på har ændret sig. Det betød også, at forberedelserne til 'Robinson Ekspeditionen' var markant anderledes fra forberedelserne til Ironman.

- Da jeg fik af vide, jeg skulle være med, gik jeg i gang med at spise, siger Simon Willrodt og tilføjer, at han i en lang periode spiste masser af gifler, mayonnaise og pomfritter for at gøre kroppen klar til at overleve flere dage på en øde ø.