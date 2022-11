Realitydeltager vil bryde normerne

Mads F, der er en del af startcastet i det nye 'Paradise', havde aldrig regnet med, at han skulle deltage i et realityprogram

Det lå ikke i kortene, at 21-årige Mads F skulle deltage i et realityprogram. Til dagligt er Mads F professionel danser i pardans, derfor var der heller ikke nogen, der havde regnet med at se Mads F danse tango og jive nede i Mexico på 'Paradise'.

Og det er netop årsagen til, at Mads F i første omgang tilmeldte sig programmet.

- Det har været en kæmpe oplevelse for mig personligt. Det er noget, jeg normalt ikke gør, fordi jeg er professionel danser til dagligt, siger Mads til Ekstra Bladet og fortæller, at folk har taget godt imod hans deltagelse i programmet.

Vil bryde mønsteret

Mads F håber på, at han med sin deltagelse i programmet kan inspirere andre til at følge sit hjerte og ikke være bange for fordomme og nye udfordringer.

- Det lå ikke i kortene. Når man har en professionel karriere, som jeg har inde for dansen på meget højt plan, så er det meget atypisk at deltage i sådan noget her. For mig var det vigtigt at bryde mønsteret, selvom man er elitesport-atlet og professionel inde for et fag, som jeg er inde for dans, så er det vigtigt at vise, at man godt kan gøre flere ting, siger Mads.

Mads F er altid klar på nye udfordringer, og derfor er han heller ikke i tvivl om, hvad han skal svare, hvis TV 2 ringer og spørger, om han vil være med i det folkekære 'Vild med dans'-program.

- Hvis 'Vild med dans' ringer, så kan det godt være, jeg lige skulle smutte derind. Jeg er i hvert fald klar på det, og jeg kan udføre opgaven til punkt og prikke. De kan bare ringe med det samme, siger Mads F.

