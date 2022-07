Realityhunk har fundet kærligheden

Asbjørn Nielsen fra reality-programmet 'Ex on the Beach' har fået ny kæreste

Amors pile har ramt reality-deltageren Asbjørn Nielsen, der i øjeblikket svæver rundt på en lyserød sky. Han har nemlig fundet kærligheden.

Over for Ekstra Bladet fortæller Asbjørn, at han helt tilfældigt så en video på TikTok af kæresten Isabella, hvor hun sammen med sin far, rangerede fyre, hun havde matchet med på Tinder.

Men Asbjørn var ikke én af fyrene, der blev rangeret.

'Jeg blev så betaget af hendes smukke ansigt og søde smil, så jeg hoppede ind på hendes Instagram og skrev 'Tror du, din far ville godkende mig?', og så kørte den derfra', skriver Asbjørn.

Her ses Asbjørn sammen med kæresten Isabella. Foto: Privatfoto

Selvom parret kun har været sammen en lille måneds tid, så er Asbjørn ikke i tvivl om, at hun er 'the one'.

'Hun er den mest fantastiske pige, jeg har nogensinde har mødt. Hun er så omsorgsfuld, kærlig og pisse hamrende sjov. Hun giver mig alt det, jeg har søgt i en kæreste og mere til', skriver Asbjørn og tilføjer:

'Jeg ved godt, at man siger, det perfekte ikke findes, men Isabella er perfekt'.