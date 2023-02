Den australske skuespiller Rebel Wilson er blevet forlovet med Ramona Agruma.

Filmstjernen var på knæ i Disneyland, hvor hun havde planlagt en overraskelse for kæresten. I et opslag på Instagram annoncerer parret forlovelsen med en række billeder i parken foran slottet i matchende sæt omringet af rosenblade.

Parret annoncerede deres kærlighed til hinanden sidste år, da Rebel Wilson delte et opslag på Instagram, hvor hun samtidig sprang ud som queer foran sine mange følgere.

'Jeg troede, at jeg ledte efter en Disney-prins, men måske er det, jeg har haft brug for hele tiden en Disney-prinsesse', skrev Rebel Wilson på Instagram.

Kæmpe vægttab

'Pitch Perfect'-skuespilleren har de seneste år været en del i medierne på grund af sit enorme vægttab.

Rejsen mod en lettere krop begyndte efter et besøg hos en fertilitetslæge, som skulle nedfryse hendes æg.

Først blev hun provokeret af lægens formaning om at leve et sundere liv, men hurtigt indså hun, at det ikke handlede om hende, men om muligheden for at blive mor en gang, fortalte hun den gang til People.