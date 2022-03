Redaktør mener, at Will Smith bør fratages Oscar efter slag

Oscar-akademiet tager i et tweet afstand fra skuespilleren Will Smiths opførsel ved årets Oscar-galla med en udmelding om, at det ikke accepterer vold.

- Akademiet accepterer ikke vold i nogen form, hedder det i tweetet.

- Vi glæder os over, at vi ved den 94. Oscar-uddeling kunne fejre vinderne, som fortjener dette øjeblik med anerkendelse fra deres kolleger og fra filmelskere verden over, skriver Oscar-akademiet.

Politiet i Los Angeles siger, at det 'har bemærket' episoden, hvor Will Smith slog komikeren Chris Rock under oscaruddelingen.

- Men den person, som blev udsat for vold, har afvist at anmelde sagen til politiet, hedder det.

Chris Rock har selv udtalt, at han ikke har tænkt sig at anmelde episoden til politiet.

Politiet siger, at en eventuel anmeldelse på et senere tidspunkt vil føre til en fuld efterforskning af sagen.

Slaget blev uddelt, da Chris Rock skulle uddele prisen for Bedste Dokumentar, men lavede sjov med publikum inden.

Her lavede Chris Rock en joke om Will Smiths kone, Jada Pinkett Smith, og hendes frisure. Hun lider af hudsygdommen alopecia, der også kaldes pletskaldethed. Derfor er hun kronraget.

Derefter gik Will Smith på scenen og gav komikeren en lussing.

Efter episoden med slaget var Will Smith senere på scenen for at modtage prisen for Bedste Mandlige Hovedrolle for sin rolle i filmen 'King Richard'.

Han modtog statuetten og holdt tale, mens tårerne trillede ned af hans kinder.

I talen nævnte Will Smith ikke optrinet kort forinden direkte. Der kom dog en undskyldning, uden at det klart fremgik, hvad der blev undskyldt for.

Det er første gang, at Will Smith vinder en Oscar. Han har to gange tidligere været nomineret.

Blandt andet for sin rolle som bokseren Muhammad Ali i filmen 'Ali'.