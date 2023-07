Remee om grev Nicolai: Han er sympatisk og velopdragen

I starten af året fik grev Nicolai frataget sin prinsetitel, men nu kan han glæde sig over sin nye stilling hos Influencerbureauet Social Works.

'Vi er stolte af, at Nikolai har betroet os med sin fremtidige rejse, og vi kan ikke vente med at komme i gang', skriver buraeuet på deres Instagram.

Social Works er ejet af blandt andre den tidligere 'X Factor'-dommer Remee, der sidder på 55 procent af ejerandelen. Den tidligere dommer fortæller til Ekstra Bladet, at han er glad og stolt på firmaets vegne over de store og stærke profiler, der i dag er at finde i portføljen.

'Det er udelukkende Nina og teamets fortjeneste, hvor Social Works er i dag', skriver Remee i en besked til Ekstra Bladet, det er også hende, han refererer til i forvindelse med spørgsmål om strategien, der omhandler grev Nicolais arbejde i firmaet.

Det vides nemlig ikke endnu, hvad grev Nicolai skal promovere på sin Instagram-profil.

En sympatisk ung mand

Nina Shini Andersen, er den administrerende direktør i firmaet, og ifølge Remee har hun for øje, hvad grev Nicolai skal promovere.

'Jeg kender grev Nicolai som en enormt sympatisk og velopdragen ung mand, og det er jeg sikker på, at Nina tager højde for i alle sammenhænge fremadrettet', skriver han.

Tidligere har grev Nicolai reklameret for biludlejningsfirmaet Sixt, som han efterfølgende måtte undskylde for. Kongelige må nemlig ikke reklamere på den måde.

Det er dog ikke til at vide, hvad kongehuset siger til, at grev Nicolai nu har skrevet under på en kontrakt hos Social Works, de er nemlig ikke vendt retur på vores henvendelse.