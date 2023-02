Rihanna overrasker: Gravid til Super Bowl

Popstjernen Rihanna er gravid med sit andet barn.

Det bekræfter en repræsentant for sangerinden over for nyhedsbureauet AP, kort tid efter at hun har optrådt ved Super Bowls pauseshow natten til mandag dansk tid.

Den 34-årige sangerinde med det borgerlige navn Robyn Rihanna Fenty optrådte i en rød kedeldragt. Under den havde hun stramt tøj på, og man kunne se en lille mave.

Det fik straks brugere på sociale medier til at spekulere i, om der var endnu en baby på vej.

Og ganske rigtigt bekræfter en repræsentant for Rihanna nu over for medierne AP, Hollywood Reporter og Rolling Stone, at Rihanna er gravid.

Rihanna har allerede en ni måneder gammel søn med rapstjernen Asap Rocky.

Ved showet i pausen ved NFL-finalen søndag lokal tid optrådte Rihanna med et medley af nogle af hendes største sange, blandt andet 'Work', 'Diamonds' og 'Where Have You Been'.