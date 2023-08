Robert Hansen dømt for vold

Ved et retsmøde i Retten på Frederiksberg er skuespiller Robert Hansen blevet dømt for vold. Han idømmes fire måneders ubetinget fængsel

Dommen er faldet.

Onsdag formiddag er skuespilleren Robert Hansen ved et retsmøde ved Retten på Frederiksberg blevet kendt skyldig for vold mod sin ekskæreste Nynne Larsen. Han idømmes fire måneders ubetinget fængsel, og han skal desuden betale sagens omkostninger.

Robert Hansen var ifølge anklageskriftet tiltalt for to forhold af vold, hvoraf det ene er grov vold, der begge skulle have fundet sted på skuespillerens adresse på Frederiksberg.

Det første forhold skete ifølge anklageskriftet 16. november 2020 på Robert Hansens adresse på Frederiksberg, hvor der skulle være tale om slag med knytnæve.

Guitar gik i stykker

Forhold to drejer sig ifølge anklageskriftet om grov vold. Det skulle angiveligt være sket 5. marts 2021. Her var Robert Hansen tiltalt for at have tæsket Nynne Larsen med en guitar med en sådan styrke, at guitaren gik i stykker som følge af episoden.

Han er dømt skyldig i begge forhold. Han kendes skyldig for at have slået Nynne Larsen mindst tre gange med knytnæveslag i forhold et, og i forhold to dømmes han ud fra anklageskriftet.

Forsvareren Erbil Kaya fortæller i retten, at de udbeder sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

– Vi vil gerne lige læse dommens præmisser, siger Erbil Kaya.

Foto:Ritzau Scanpix og Mogens Flindt

Præget af fysiske konfrontationer og stoffer

I retten forklarede Robert Hansen, da anklageren stillede skuespilleren spørgsmål, at hans og Nynne Larsens parforhold bar præg af både stoffer og alkohol samt fysiske og verbale konfrontationer.

Da Robert Hansen gav vidneforklaring tirsdag fortalte han, at han ikke kunne huske episoden fra første forhold.

Modsat forhold et, så kunne Robert Hansen sagtens huske, hvad han lavede 5. marts 2021, som er den dato andet forhold i anklageskriftet centrerer sig om. Robert Hansen hævder dog, at han brugte guitaren som et 'skjold', fordi Nynne Larsen ifølge Robert Hansens forklaring forsøgte at slå ham med en køkkenrulleholder. Det endte, ifølge Robert Hansen, ud i tumult på stuegulvet.

- Det er decideret løgn, lød det fra Nynne Larsen, da hun blev præsenteret for Robert Hansens udlægning.

