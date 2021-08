'Robinson'-stjerne: - Har fundet mit livs kærlighed

Malou Petersen fra 'Robinson Ekspeditionen' erklærer i et opslag til sine følgere på Instagram, at hun har fundet kærligheden igen.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at de har mødt hinanden i deres fælles træningscenter.

Parret har nu været sammen i halvanden måned.

- Jeg vil leve igen

- Det er superdejligt og en fantastisk følelse, at man har fundet sit livs kærlighed, som man ønsker at være sammen med for altid, siger 32-årige Malou og tilføjer:

- Jeg forelskede mig i det hele ved ham, og det var bare kemi ved første date.

Parret snakker meget om fremtiden og planlægger allerede at flytte sammen.

Realitybabe single igen

- Så kommer der nok børn efterfølgende, da vi begge ønsker at stifte familie, påpeger hun.

Malou Petersen deltog i sæson 18 af realityprogrammet 'Robinson Ekspeditionen' i 2016, hvor hun blev kendt som 'hende den stærke'.