Roskilde hyrer russisk band

Når Roskilde Festival igen kan åbne portene efter to års coronafravær, bliver det med det største musikprogram nogensinde. Det fremgår af det endelige program, som Roskilde Festival lige har offentliggjort.

Man tilføjer 68 nye musiknavne til programmet, og det bringer det samlede antal artister op på 290, herunder musikere, kunstnere og aktivister. Et af de nye navne på programmet er – verdenssituationen taget i betragtning – ganske spetakulært. Moscow Death Brigade hedder trioen, som altid optræder maskeret. Derfor er deres identitet ukendt.

Selvom beskrivelsen og navnet lyder voldsomt, er bandet kendt for sine antiracistiske, antisexistiske og antihomofobiske tekster.

Bandet, der er inspireret af både punk, hiphop og elektronisk, har dog selv afvist, at de er politiske.

Amerikansk R&B og fremadstormende brasilianer

Hvis man havde håbet på store stjerner som Kendrick Lamar eller det evige ønske blandt Roskilde-gængere, Daft Punk, bliver man slemt skuffet.

Til gengæld tilføjes den amerikanske R&B-sangerinde H.E.R til programmet sammen med den for de fleste danskere ukendte brasilianske Anitta, der har flere millioner afspilninger på Spotify.

- Vi fortsætter vores skarpe fokus på de nye, spændende stjerner. Det er vigtigt for os, at vores program spænder bredt på flere punkter – også geografisk. Med et navn som Anitta ser vi nu, at de nye stjerner fra eksempelvis Latinamerika også kan begå sig på de største scener i Europa, siger Anders Wahrén, der er Roskilde Festivals programchef, ifølge en pressemeddelelse.

Af nye danske navne på programmet finder man rapperen Pind, sangerinden Mina Okabe og bandet Blæst.

Popstjernen Dua Lipa er blandt de største navne på årets program. Foto: Thomas Borberg

To nye scener

Det er ikke de eneste ændringer på årets festival. Med et rekordhøjt antal kunstnere har man haft behov for at udvide med to nye scener, der går under navnene Mantra og Platform. Det bringer det samlede antal scener op på 13, hvilket også er rekordhøjt.

Festivalen løber af stablen fra 25. juni til 2. juli og er fuldstændig udsolgt.

