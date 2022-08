Rushdie topper dansk bestsellerliste

Salman Rushdies bog 'De sataniske vers' er den mest solgte bog hos den danske online bogforhandler Saxo.com.

Det fremgår af hjemmesidens bestsellerliste mandag. Saxo er landets største online boghandel.

Efter angrebet på forfatteren er interessen for hans arbejde steget markant flere steder i verden.

'De sataniske vers' fra 1988, der af iranske ledere er blevet anset som blasfemisk, lå lørdag også i top på Amazons liste over bøger, hvis salg er steget mest.

Også i Norge topper bogen hitlisten hos onlineforhandleren Norlis, skriver det norske nyhedsbureau NTB. Her bekræftede forlaget Aschehoug også lørdag, at de genoptrykker bogen endnu engang.

Rushdie-angriber har dansk forbindelse

I Danmark er det forlaget Gyldendal, der står for udgivelsen og oversættelsen af bogen. Forlagschef Simon Pasternak udtalte fredag, at han fordømmer angrebet på Rushdie. Samtidig tog han trusselsniveauet over for sine ansatte til efterretning.

- Vi har en løbende dialog med PET (Politiets Efterretningstjeneste, red.), som afgør trusselsniveauet, sagde han.

'De sataniske vers' satte kort efter sin udgivelse gang i demonstrationer verden over. Særlig islamiske miljøer reagerede med vrede over hans portrættering af deres religion. Det iranske præstestyre udstedte en dødsdom over Salman Rushdie i form af en fatwa.

Dengang blev flere oversættere og udgivere forsøgt angrebet. I 1991 blev en japansk oversætter stukket ned.