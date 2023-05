Særlig joke blev pludselig til virkelighed

Det skal bare spille, når genrejsningen af Tivolirevyen får premiere 1. juni efter to års pause.

Det skal den kendte komponist og tv-personlighed James Price sørge for.

Han er kapelmester i Tivolirevyen og modellerer melodier til de forskellige sange og sketcher, der løbende lander foran ham fra forfatterne.

- Jeg er undervejs med at komponere. Vi starter ikke med et færdigt manuskript med en masse skønne numre, fortæller James Price.

- Det starter stort set med et tomt bord, og så kommer tingene sådan efterhånden.

Derfor bliver musikken komponeret med premieren som presbold. Men det bruger musikskaberen konstruktivt.

- Det er ikke engang løgn - du har ikke tid til at sidde og fedte med det. Så det er noget med at stole på sin første indskydelse, og så følge den til dørs, siger den 63-årige kompositoriske connaisseur.

- Nogle gange skal man være hurtig på aftrækkeren. Hvis der kommer en tekst, skal der være musik på dagen efter. Det er noget med at rykke rasende hurtigt.

Andreas Bo, Nicolai Jørgensen, Linda P, Lisbet Dahl, Carsten Svendsen og James Price er sekstetten, som skal skabe nyt liv i Tivolirevyen, der genopstår denne sommer. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Kaptajnen på skibet

Som James Price pointerer, er der ingen, der skriver sommerrevy om vinteren. Der skrives, skrottes og justeres helt op til premieren. Og her har revyveteranen Lisbet Dahl det endelige ord i sit hverv som instruktør.

- Der er nødt til at være en kaptajn på skibet, så tingene ikke drukner i endeløse diskussioner. Der bliver nødt til at være en, som til sidst - når man har lyttet og snakket - siger: 'Det er det her, vi går med'. Ellers bliver vi aldrig færdige, siger James Price og tilføjer:

- Alle har lov til at sige: 'Det nummer vil jeg godt give et bud på', og så vil Lisbet altid sige: 'Jo, selvfølgelig, lad os prøve det'. Men den stopper ved Lisbet.

Holder det ikke det, han finder frem, må han tilbage foran tangenterne.

- Og så må man være frisk at sige: 'Okay, cool, det gør vi så'. Hvis du kritiserer dig selv ned i jorden for hver tone, du skriver, og tænker: 'Det er ikke sjovt nok eller originalt nok', så glem det.

- Så skal man finde en anden del af branchen, lyder det fra James Price.

James Price har været en del af branchen i mange år, og nu har han kastet sig over et kæmpe projekt. Sammen med Lisbet Dahl står han nemlig bag genrejsningen af Tivolirevyen.

Særlig telefonsamtale

Da hun sidste sommer stoppede i Cirkusrevyen efter 33 sæsoner i Teltet på Bakken, og Cirkusrevyen valgte en anden end James Price til at lede orkestret, ringede de to sammen.

Det fik James Price til at realisere et projekt, som han hidtil blot havde joket med Lisbet Dahl om. Hvis han ikke skulle styre orkestret i Cirkusrevyen, så ville han tage taktstokken i Tivoli.

- Jeg elsker at lave revy, jubler James Price.

- Jeg synes, det er det sjoveste i verden. Det er den umiddelbare fornemmelse af, at publikum – forhåbentlig – morer sig og har det sjovt. Det kan noget særligt, lyder det fra James Price.

