Sagde nej til 'Paradise': - 'Ex on the Beach' er lige mig

Emilie Hoffmann fra 'Paradise Hotel' er meget glad for at være med i nyt realityprogram

Hvis du følger med i 'Ex on the Beach' søndag, vil den nye deltager måske virke en anelse bekendt.

Emilie Hoffmann, der dukker op i sæson seks af 'Ex on the Beach', har nemlig også været med i 'Paradise Hotel' i 2020.

Nu fortæller hun til Ekstra Bladet, at hun er meget glad for at lave reality-tv igen - især 'Ex on the Beach':

- Det har været en kæmpe oplevelse, og når jeg holder det op mod 'Paradise Hotel', synes jeg, at 'Ex on the Beach' er meget federe, siger hun og fortsætter:

- Her skal deltagerne bare være sig selv, hygge og lære andre mennesker at kende. Det minder meget om mit normale liv, når jeg dater, fester og er sammen med mine veninder.

Realitydeltageren tilføjer, at hun i februar blev tilbudt at være med i den nye sæson af 'Paradise Hotel' igen, men afviste tilbuddet blankt.

- Jeg sagde nej til 'Paradise Hotel', fordi jeg hellere ville lave 'Ex on the Beach'. Det er meget mere mig, fordi man skal ikke lyve og prøve at få folk smidt hjem.

Emilie Hoffmann deltager i den nye sæson af 'Ex on the Beach'. Foto: Krestine Havemann

23-årige Emilie Hoffmann er eks til Mads Andersen i programmet, og selvom de to mødtes af og til hjemme i Danmark, var det noget helt andet at være sammen i villaen på Gran Canaria, forklarer hun.

- Da jeg fik at vide, at det er Mads, der er min eks, tænkte jeg bare puha og blev nervøs. Jeg synes også, at man kan se på vores date i suiten, at det var akavet mellem os. Men da jeg så ham første gang, kildede det i maven

- Vi blev begge overvældet over at møde hinanden igen efter lang tid, og følelserne hang også meget uden på tøjet.

Du kan se alle afsnit af 'Ex on the Beach' på Discovery+.