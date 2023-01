Scorer millioner efter kortvarigt ægteskab

Efter 12 dages ægteskab står Pamela Anderson til at få et tårnhøjt millionbeløb

Det blev ikke til mere end 12 dages ægteskab mellem 'Baywatch'-stjernen Pamela Anderson og hendes tidligere kæreste filmproduceren Jon Peters.

Da parret gik fra hinanden fortalte Jon Peters, i et interview med Page Six, at han droppede alt for Pamela Anderson.

- Hun havde regninger på omkring 200.000 dollars (1,3 millioner kroner, red.) og ikke mulighed for at betale dem, så jeg betalte dem, og det her er, hvad jeg får som tak. Der er intet fjols som et gammelt fjols, sagde han i forbindelse med bruddet.

Nu fortæller Jon Peters, at han efterlader hende intet mindre end ti millioner dollars, hvilket svarer til lidt over 68 millioner kroner, i sit testamente. Det skriver People.

- Jeg vil altid elske Pamela. Faktisk efterlader jeg hende ti millioner dollars i mit testamente, og hun ved det ikke engang. Ingen ved det. Jeg siger det for første gang nu. Jeg burde nok ikke sige det. Men pengene er hendes uanset, om hun har brug for dem eller ej, siger Jon Peters.

Var aldrig gift

Ifølge Pamela Anderson var parret dog aldrig juridisk gift.

- Jeg var ikke gift. Jeg er en romantiker. Jeg tror, jeg bare er et nemt mål, og jeg tror, at folk bare lever i frygt. Jeg ved ikke, hvad det handlede om, men jeg tror, at frygt spillede en stor rolle i det, siger hun i et interview med New York Times.

Pamela Anderson og Jon Peters havde datet kortvarigt 30 år tidligere, og det blussede pludselig op igen, da de mødte hinanden igen i starten af 2020

Ægteskabet var det femte for begge parter.

Pamela Anderson har blandt andre været gift med musikeren Tommy Lee, som hun har to voksne sønner sammen med. De to var gift fra 1995-1998. Desuden var Pamela Anderson gift med Kid Rock fra 2006-2007.

