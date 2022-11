Sejrer ved internationale Emmys

Natten til tirsdag dansk tid fandt uddelingen af International Emmy Awards sted i New York.

Blandt vinderne i hovedkategorierne var produktioner fra Storbritannien og Australien.

Britiske produktioner hev statuetter hjem i kategorierne bedste dramaserie, bedste komedieserie og bedste miniserie.

Det var henholdsvis serierne 'Vigil', 'Sex Education' og 'Help', der løb med priserne i de kategorier.

Den australske dokumentarserie 'Love on the Spectrum' vandt prisen for bedste underholdning uden manuskript.

I serien følger man en række unge mennesker, der befinder sig på autismespektret, i jagten på den store kærlighed.

Fejret på Hilton

Altså er det især de engelsksprogede produktioner, der løb med den store hæder.

Dog var det en fransk produktion, der løb med prisen for bedste dokumentar.

Nemlig dokumentarserien 'Enfants de Daech, les damnés de la guerre', der handler om de børn, der er overladt til sig selv, efter at deres forældre tilsluttede sig Islamisk Stat og døde.

Den amerikanske skuespiller Penn Jillette var vært på showet, der fandt sted på et Hilton-hotel på Manhattan.

International Emmy Awards uddeles til internationale tv-produktioner. Danmark har flere gange tidligere været nomineret, men var ikke repræsenteret ved dette års prisuddeling.

FAKTA: Vinderne af International Emmy Awards