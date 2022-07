Selvportræt af van Gogh er opdaget på bagside af maleri

Et hidtil ukendt selvportræt af Vincent van Gogh er blevet opdaget skjult på bagsiden af et maleri af den hollandske kunstner.

Det skriver BBC.

Konservatorer ved the National Galleries of Scotland gjorde fundet, da et lærred blev røntgenfotograferet før en udstilling.

Det var et 'chok' at se kunstneren 'kigge ud mod os', siger galleriets chefkonservator, Lesley Stevenson.

- Vi blev naturligvis begejstrede, da vi første gang så røntgenbilledet. Det er en væsentlig opdagelse, fordi den tilføjer noget, til det vi allerede ved om van Goghs liv, siger hun.

Mestermaleren genbrugte ofte lærreder for at spare penge. Han vendte lærrederne om og gik så i gang med penslerne på den anden side.

Selvportrættet er opdaget på bagsiden af maleriet 'Head of a Peasant Woman', der i 1960 blev doneret til National Galleries of Scotland af en fremtrædende advokat fra Edinburgh.

Maleriet viser en lokal bondekvinde fra byen Nuenen i det sydlige Holland, hvor van Gogh boede fra 1883 til 1885.

Det menes, at han senere malede selvportrættet på den anden side af lærredet. Omkring 15 år efter hans død blev maleriet udlånt til en udstilling på et museum i Amsterdam.

Her er bagsiden sandsynligvis blevet dækket til af et stykke pap, skriver BBC. Formentlig fordi maleriet af kvinden er blevet anset for at være mere komplet end selvportrættet.

Siden skiftede maleriet ejer adskillige gange, før det i 1923 blev erhvervet af Evelyn St. Croix Fleming, hvis søn Ian Fleming senere skabte spionfiguren James Bond.

Eksperter på galleriet i Skotland mener, at det vil være muligt at afdække selvportrættet uden at skade forsiden af maleriet.

I mellemtiden kan besøgende på galleriet se røntgenbilledet gennem en særlig konstrueret lysboks.

- Øjeblikke som dette er uhyre sjældne. Vi har opdaget et ukendt værk af Vincent van Gogh. En af de vigtigste og mest populære kunstnere i verden, siger professor Frances Fowle, der er chefkurator ved National Galleries of Scotland.

Van Gogh havde en meget kort karriere og havde, mens han levede, svært ved at afhænde sine malerier, der i dag handles for i visse tilfælde trecifrede millionbeløb.

Han opnåede først berømmelse efter sin død som 37-årig i 1890. Siden er van Gogh blevet en af de mest berømte figurer i kunsthistorien.