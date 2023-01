Simon Kvamm: Forberedt på at slå sig

Simon Kvamm har i årevis siddet fredag foran flimmeren og set 'X Factor'.

Nu er den succesfulde musiker kommet ind på den anden side af fjernsynsskærmen og har fået sin dommerdebut i årets udgave af programmet - den 16. sæson af slagsen.

- Jeg kan godt lide rampelyset, og 'X Factor' er jo en institution. Et sted, hvor man med et musikalsk udgangspunkt har en samtale, mange i Danmark er med i. Den samtale - og diskussionerne, programmet har affødt - har jeg haft lyst til at blande mig i, lyder det fra Simon Kvamm.

Han er helt indforstået med, at når han nu blander sig i samtalen, bliver han også en del af den diskussion, der foregår derude.

- Jeg forbereder mig på at slå mig. På mange måder er det jo en del af at være i den her branche. Men den her type program er endnu mere øvetævernes holdeplads. Det har jeg gjort op med mig selv på et tidligt tidspunkt, at jeg må forberede mig på kommer.

- Jeg kan ikke gå ind i 'X Factor' og prøve at styre udenom og undgå at sige noget forkert. Jeg er nødt til bare at prøve at være mig selv, fastslår Simon Kvamm.

Derfor sagde han ja

Han forsøger at fokusere på musikken og ignorere al hurlumhejen omkring programmet.

- Det meningsfulde og givende i den kunstneriske oplevelse vægter højere og opvejer bagsiderne. Jeg synes, jeg er et sted, hvor jeg har fået lidt hård hud af at være i den her branche. Det er en af de mange faktorer, der har medvirket til, at jeg har sagt ja nu og ikke tidligere, forklarer han.

- Jeg har læst min del af hårde ord fra anmeldere og mennesker i kommentarspor, så det er ikke, fordi at jeg ikke kan blive ked af det, men jeg har prøvet mekanismerne og ved, at jeg kommer ud af det på den anden side.

Simon Kvamm slog først igennem som satiriker i trioen 'Drengene fra Angora' i 2004. Det musikalske gennembrud kom kort efter, da han og resten af kammesjukkerne i Nephew udgav albummet 'USADSB'.

