Single efter Reality Awards

Jerry Jensen mødte glad op på den røde løber til Reality Awards ti års jubilæum. Han havde nemlig sin nye tyske kæreste Frank med under armen.

Dagen efter kunne Jerry Jensen dog afsløre, over for Se & Hør, at han ikke længere danner par med Frank.

Parret havde dagene op til det store show haft nogle problemer, men ifølge Jerry havde de aftalt at løse problemerne, derfor tog han også Frank med til årets fest.

Men det var altså en stor løgn, hvis du spørger Jerry Jensen. Ifølge Jerry havde Frank kun en plan, og det var at komme med til Reality Award.

Du kan se hele showet i Ekstra Bladet+ her. Onsdag aften løb dette års Reality Awards af stablen og det blev som sædvanlig et festlig omgang Se højdepunkter fra årets vildeste fest her.

Efter parret gik fra hinanden, fik Jerry en besked fra Frank.

Annonce:

– Så skrev han til mig, at han havde planlagt det hele, og at planen var gået 100 procent i opfyldelse – og at han havde det så sjovt med at kunne narre mig på den måde, siger Jerry Jensen rystet til mediet og tilføjer, at han føler sig udnyttet og misbrugt.

Jerry og Frank nåede at danne par i tre måneder.

Hvis du vil have eksklusiv adgang og se hele Reality Awards, er det HER, det sker.

HER kan du se alle de frækkeste billeder fra årets vildeste fest.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I onsdags havde Reality Awards 10 års jubilæum. Det gik ikke stille for sig, hør årets mandlige deltager fortælle om festen i podcasten 'Der er brev!'