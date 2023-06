Skuespiller død i tragisk ulykke: - Elsket og respekteret

Skuespilleren Treat Williams mistede på tragisk vis livet, da han på sin motorcykel mandag kolliderede med en bil i den amerikanske delstat Vermont.

Nu beretter øjenvidner til ulykken over for Daily Mail, at den 71-årige var ved bevidsthed og besvarede spørgsmål fra paramedicinere umiddelbart efter hændelsen.

- De stillede ham grundlæggende spørgsmål, som 'ved du, hvor du er?' og 'hvad hedder din kone?', den slags ting, fortæller øjenvidnet.

Han var lydhør. Han virkede, som om han var vågen hele tiden, men da de skulle flytte ham, kunne man se, at han havde store smerter. De læssede ham op i ambulancen og kørte væk. Helt ærligt, jeg var ret sikker på, at han ville klare sig, lyder det.

Men desværre overlevede Treat Williams ikke sammenstødet.

Uden chancer

Ifølge myndighederne havde bilisten simpelthen overset Treat Williams, hvilket resulterede i den tragiske ulykke, hvor Treat Williams angiveligt var den eneste, der kom til skade.

Rapporter frigivet af Vermont State Police afslørede samtidig, at Williams ikke havde en chance for at undgå bilisten.

Skuespillerens familie har efterfølgende reageret på ulykken.

’Vi er chokerede. Treat var fuld af kærlighed til sin familie, til sit liv og til sit håndværk og var virkelig på toppen af sit skuespil.'

Det hele er så chokerende lige nu. Treat var elsket højt og respekteret af sin familie og alle, der kendte ham.'

Her ses en ung Treat Williams til venstre i billedet i 1986. Foto: John Barrett/Ritzau Scanpix

Lang og glorværdig karriere

Skuespillerens karriere startede tilbage i 1975, da han medvirkede i sin debutfilm - thrilleren 'Deadly Hero'.

I 1979 nåede skuespilleren et højdepunkt, da han medvirkede i musicalen 'Hair', der endte med at give ham hans første Golden Globe-nominering.

I 2002 begyndte Treat Williams at spille hovedrollen i den populære serie 'Everwood', hvor han medvirkede i alle fire sæsoner.

Treat Williams har medvirket i mere end 120 film. Blandt andet i flere Steven Spielberg-film som for eksempel '1941' og 'Heart of Dixie'.