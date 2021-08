Skuespiller Ed Asner er død - 91 år gammel

Den amerikanske skuespiller Ed Asner, der har modtaget hele syv Emmy-statuetter i løbet af sin karriere, er død i en alder af 91 år.

Det oplyser Asners familie søndag.

- Vi er kede af at meddele, at vores elskede patriark er sovet stille ind i morges. Ord kan ikke beskrive, den sorg vi føler, skriver familien på skuespillerens Twitter-konto.

Ifølge hans agent døde Asner af naturlige årsager.

Asner fik for alvor fart under sin karriere, da han spillede chefredaktøren Lou Grant i den populære tv-serie 'The Mary Tyler Moore Show'.

Serien kørte fra 1970 til 1977, og senere blev der skabt en spin-off-serie med Asners karakter som hovedperson.

Han vandt tre af sine Emmys for at spille Lou Grant.

Asner blev også populær hos den yngre generation, da han lagde stemme til tegneseriefiguren Carl Fredericksen i filmen 'Op' fra 2009.

I filmen er Carl Fredericksen en gammel mand, der binder tusinder af balloner fast til sit hus og flyver til Sydamerika for at opfylde sin afdøde kones ønske om eventyr.

Inden Asner fik sit gennembrud optrådte han i en række teaterforestillinger.

Asner var gift to gange og fik fire børn.