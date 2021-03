Smukfest: - Vi er skuffede

Danmarks Smukkeste Festival, Smukfest, er skuffede over, at de ikke er medregnet i genåbningsplanen

Arrangørerne bag Smukfest, også kendt som Skanderborg Festival, er skuffede over, at festivalerne ikke er med i den langsigtede genåbningsplan, Folketinget fremlagde i går.

Søren Eskildsen, der er talsmand for Smukfest, håber på at kunne indtage bøgeskoven i dagene 4. til 8. august og er derfor ærgerlig over, at de danske festivaler ikke kan ånde lettet op efter gårsdagens udmeldelse.

- Vi er skuffede over ikke at være en del af genåbningsplanen. Vi kan kun fortsætte vores planlægning så ansvarligt som overhovedet muligt, det er den eneste mulighed, vi har i denne situation, siger Søren Eskildsen til Ekstra Bladet.

Skanderborg Festival er en af de sidste festivaler. De håber stadigvæk på at kunne afvikle sommerens festligheder. Foto:Philip Davali

Festival holder vejret

Søren Eskildsen håber på, at festivalerne bliver inddraget i den ekspertgruppe, der i april skal komme med forslag til, hvordan større arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Det er enormt vigtigt, at de kompetencer de danske festivaler har kommer i spil. Det gælder om at få vores kulturarrangementer tilbage på sporet så hurtigt som overhovedet muligt. Vi planlægger i et andet miljø, end vi plejer, der er præget af meget stor usikkerhed, siger Søren Eskildsen.

Ifølge Søren Eskildsen kommer ekspertgruppen alt for sent til undsætning, han så gerne, at beregningen for afholdelse af sommerens festligheder var startet før.

- Ekspertgruppen bliver nedsat alt for sent. Vi har bedt om at få vores kompetencer sat i spil, før anden bølge af corona ramte os. I forhold til festivalsæsonen bliver gruppen nedsat for sent. Men hellere, at festivalernes kompetencer og ekspertise bliver sat i spil, end slet ikke.