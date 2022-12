Står frem med diagnose

Hun er en af Danmarks største unge popstjerner.

Hun synger, danser og skriver selv sine sange. Udadtil har Clara Toft Simonsen hele pakken for at være den perfekt popstjerne. Men bag facaden kæmper hun med en følelse af ikke at være god nok.

I mange år var Clara Toft Simonsen deprimeret og følte sig utilstrækkelig, derfor blev hun efter flere år med fuld fart på nødt til at stoppe op og mærke efter sin krop.

En tur til lægen tilbage i 2020 blev et wake up call for Clara Toft Simonsen. Hun troede, hun skulle hente pille mod depression, men i stedet blev hun henvist til en psykiater, hvor hun fik diagnosticeret ADHD.

- Jeg har en hjerne, som meget nemt bliver overvældet og overstimuleret. Hvis jeg for eksempel har været til et award show eller et andet event i musikbranchen, så ved jeg, at jeg typisk skal have en del dag til bare at ligge i min seng dagen efter, siger Clara til Berlingske.

Selvom Clara Toft Simonsen først fik stillet diagnosen i en alder af 20 år, har hun ventet på den hele livet, derfor var det også en følelse af lettelse, der gik gennem hendes krop, da hun fik beskeden.

Hun fortæller blandt andet, at hun har lært at være mere tilgivende over for sig selv, og derfor ikke slår sig selv i hovedet, hvis hun laver fejl.

